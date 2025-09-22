Previsioni Meteo Lombardia: tempo instabile nei prossimi giorni

“Una ampia area di bassa pressione in approfondimento sull’Europa centro-sudoccidentale si sta lentamente spostando verso est, con effetti di instabilità che saranno persistenti fino a fine settimana sebbene in progressivo indebolimento. In Lombardia per i prossimi giorni tempo instabile cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni sparse a tratti, a carattere di rovescio o temporale, ma anche possibilità di ampie schiarite. Temperature massime in pianura generalmente tra 20 e 25°C, e possibili ulteriore calo giovedì e venerdì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso, dal pomeriggio ampie schiarite soprattutto sulla pianura.

Precipitazioni: sparse a tratti, a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 13 e 18 °C, massime tra 21 e 26 °C.

Zero termico: sui settori meridionali tra 3400 e 3900 metri, su quelli settentrionali tra 2800 e 3300 metri. In serata intorno ai 3000 metri ovunque.

Venti: in pianura generalmente deboli di direzione variabile, in montagna da deboli a moderati prevalentemente da sud. Localmente forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.