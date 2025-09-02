Previsioni Meteo Lombardia: tregua dal maltempo fino a giovedì

MeteoWeb

“Il passaggio dell’asse di una saccatura atlantica comporta sulla Lombardia un miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo una breve fase di instabilità. Una rimonta anticiclonica porterà stabilità fino a giovedì, quando l’avvicinamento di una nuova vasta area di bassa pressione da ovest indirizzerà flussi umidi da sud-ovest, destabilizzando le condizioni. L’allontanamento rapido di questa bassa pressione verso est, unito all’occidentalizzazione dei flussi in quota, renderà nuovamente il tempo sulla Lombardia stabile per tutto il fine settimana. La nuvolosità sarà variabile questi giorni e non si evidenziano particolari coperture nuvolose, ma si segnala nelle giornate di mercoledì e giovedì mattina la possibilità di formazione di foschie in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte possibili addensamenti in pianura, dal mattino e fino a sera prevalentemente sereno con passaggi temporanei di nubi alte e annuvolamenti sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in rialzo. In pianura minime tra 14 e 17 °C, massime tra 26 e 29 °C.

Zero termico: a 3500 metri al mattino, in rialzo a 4300 metri nel pomeriggio a partire dai settori occidentali.

Venti: deboli o molto deboli variabili, sui rilievi a regime di brezza.

Altri fenomeni: nella notte non esclusi fenomeni di foschia sulla fascia di bassa pianura.

