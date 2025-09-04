Previsioni Meteo, notte di maltempo al Nord. Poi arriva l’Anticiclone delle Azzorre denominato “Nina”: bel tempo e clima mite

E’ tornato il maltempo al Nord Italia nella notte, esattamente come previsto nelle nostre previsioni. Ma queste sono le ultime ore di maltempo nell’estremità settentrionale del Paese: nel corso della giornata di venerdì 5 settembre, infatti, l’Anticiclone delle Azzorre proveniente dall’oceano Atlantico prenderà il sopravvento sull’Europa centrale e porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo anche sull’Italia settentrionale. In modo lento e graduale, nel corso della giornata, a partire dal Nord/Ovest e poi anche al Nord/Est dove nel pomeriggio/sera avremo gli ultimi fenomeni meteo di instabilità provenienti da Liguria e Lombardia dove le piogge si prolungheranno per tutta la mattinata.

Questo Ciclone Atlantico, quindi, si allontanerà verso est spinto via dall’Anticiclone ufficialmente denominato “Nina” dall’Istituto Meteorologico dell’Università di Berlino, l’unico ente autorizzato ad attribuire nomi a Cicloni e Anticicloni in Europa. L’alta pressione supererà i 1027hPa sulle Alpi tra venerdì sera e sabato 6 settembre, riportando il bel tempo che poi durerà non solo tutto il weekend, ma si prolungherà anche nei primi giorni della prossima settimana, con clima mite ma senza eccessi di caldo. Il maltempo tornerà con ogni probabilità tra il pomeriggio-sera di martedì 9 e la giornata di mercoledì 10 settembre, soprattutto nelle Regioni del Centro/Nord per l’ennesima perturbazione atlantica di cui parleremo approfonditamente nei prossimi aggiornamenti meteo.

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: