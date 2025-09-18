Previsioni Meteo, Onda di Rossby in arrivo: ‘heat dome’ e caldo anomalo sull’Europa occidentale e settentrionale, poi crollo termico

L’espansione di una cresta anticiclonica associata a un’onda di Rossby trasporterà aria calda verso nord, mentre una saccatura tenderà ad approfondirsi tra Atlantico e Regno Unito. Sotto il promontorio, le condizioni resteranno stabili e calde, con jet stream ondulato tra ‘creste’ e ‘trough’.
Impatti termici: anomalie marcate e picco tra venerdì e sabato
- Penisola Iberica: fino a 35–39°C.
- Francia: 34–37°C.
- Germania e Balcani: 30–33°C.
- Europa centrale: +12/+15°C sopra media.
Il picco del caldo è atteso tra venerdì e sabato, seguito da un rapido calo termico da domenica per l’ingresso di aria più fresca atlantica sui settori occidentali.
Onde di Rossby e tempo estremo: come e perché
Le onde di Rossby modulano la corrente a getto, alternando creste anticicloniche e saccature. Questa ondulazione governa la distribuzione dei campi di pressione al suolo e innesca episodi di caldo intenso seguiti da rapide rinfrescate, come nel caso di questa configurazione.
In sintesi
- 19–21 settembre: heat dome su Europa centrale con temperature quasi estive.
- Da domenica: cedimento del blocco e rinfrescata in Europa occidentale.
- Pattern dominato da Rossby waves e jet stream fortemente ondulato.