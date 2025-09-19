Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento da domenica, “fenomeni intensi e persistenti”

“Un’area di alta pressione di matrice nordafricana staziona sul Mediterraneo e si estende fino all’Europa centrale garantendo condizioni di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato sulla nostra regione fino alla giornata di domani, salvo addensamenti irregolari domani pomeriggio a ridosso delle valli tra Alpi Cozie e Lepontine associati a locali rovesci. Dalle prime ore di domenica è atteso un graduale peggioramento a partire dalle vallate occidentali e settentrionali, in progressiva estensione nel corso del pomeriggio alle zone di pianura e collina adiacenti e al resto della regione nella notte tra domenica e lunedì. Domenica, nella prima fase del peggioramento, fenomeni intensi e persistenti potrebbero interessare le vallate nordoccidentali del Torinese“: è quanto riporta il bollettino meteo pubblicato oggi da Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso tempo soleggiato o velato con locali foschie al mattino sulle pianure orientali; addensamenti irregolari a ridosso delle vallate occidentali e settentrionali al pomeriggio, in estensione alle vicine pianure in serata. Locali rovesci al pomeriggio a ridosso delle vallate occidentali e nordoccidentali. Zero termico in graduale calo fino ai 4200 m a nord e 4400 m a sud. Temperature in aumento. Venti generalmente moderati in montagna, sudoccidentali sulle Alpi, meridionali sull’Appennino; deboli prevalentemente orientali altrove, con rinforzi da sudest dal pomeriggio sui settori collinari tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino.

