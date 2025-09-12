Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali tra stasera e domani pomeriggio

“Una vasta saccatura centrata a nord delle Isole Britanniche ma estesa a gran parte dell’Europa incombe sull’arco alpino. Questa sera una debole ondulazione della pressione sul limite sudorientale di tale saccatura porterà allo sviluppo di rovesci e temporali nella zona dei laghi che si protrarranno fino a domani mattina. Dal pomeriggio di sabato l’ingresso di aria fresca e la rotazione da sud-ovest della ventilazione in quota favoriscono l’innesco di nuovi rovesci e temporali; i fenomeni più intensi sono attesi al confine con la Liguria e sul Piemonte nord-occidentale e settentrionale. Dalla sera il transito verso est della perturbazione, e una nuova rotazione da nord-ovest dei venti favorirà un rapido esaurimento delle piogge e l’innescarsi di venti di foehn nelle vallate alpine. La rimonta dei valori di pressione garantirà per domenica cieli soleggiati con formazione di nebbie al primo mattino“: è quanto riporta il bollettino meteo pubblicato oggi da Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con intensificazione della copertura dalle ore centrali, più rilevante al confine con la Liguria e sul Piemonte nord-occidentale e settentrionale dalle ore centrali. La sera attenuazione a partire da ovest e formazione di foschie e banchi di nebbia sulle pianure. Residui rovesci al mattino sul Piemonte nord-orientale. Dal pomeriggio temporali moderati o localmente forti al confine con la Liguria e sui settori nord-occidentali e settentrionali. Rovesci deboli o al più moderati altrove. Zero termico in calo sui 3100-3200 m a nord e sui 3500-3600 m a sud. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti sulle Alpi deboli o localmente moderati da ovest, in rotazione da sud-ovest nel pomeriggio e da nord-ovest la sera, in intensificazione a moderati e con foehn nelle vallate; sull’Appennino deboli meridionali, in intensificazione nel pomeriggio fino alle colline sudorientali, da ovest la sera; deboli variabili in pianura.

