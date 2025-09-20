Previsioni Meteo, rottura dell’anticiclone: in arrivo una goccia fredda e maltempo diffuso

L’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario meteorologico proprio a ridosso dell’equinozio d’autunno. Dopo giorni di dominio dell’alta pressione e temperature ancora tipicamente estive, una saccatura nordatlantica si appresta a penetrare nel Mediterraneo centrale, evolvendo rapidamente in una goccia fredda: un segnale chiaro della transizione stagionale.

Il progressivo cedimento dell’anticiclone apre la strada a un’ondulazione atlantica che tenderà a isolarsi sul Nord Italia e sull’arco alpino. In questa fase, la ciclogenesi sarà alimentata da contrasti termici molto marcati: i valori elevati di geopotenziale e le temperature anomale fornite dall’anticiclone in ritirata agiranno da “carburante” per i fronti freddi in ingresso, aumentando la probabilità di fenomeni intensi.

Maltempo in arrivo al Nord e lungo il Tirreno Gli effetti si faranno sentire per primi al Nord Italia, con piogge diffuse e persistenti, in particolare sulle zone alpine, prealpine e pedemontane, dove lo stau orografico potrà esaltare gli accumuli pluviometrici. La Liguria e le coste tirreniche saranno invece esposte a precipitazioni abbondanti per via dell’apporto costante di umidità dal mare ancora caldo.

Estensione a gran parte della Penisola La rotazione ciclonica della goccia fredda non si limiterà al Settentrione. Nel giro di poco tempo, il maltempo si estenderà al resto della Penisola con passaggi frontali multipli, temporali localmente violenti e raffiche di vento sostenute. Una dinamica che richiama il classico break equinoziale, fase in cui le correnti atlantiche penetrano più facilmente nel Mediterraneo portando piogge intense e repentini cali termici.

Una transizione da seguire con attenzione L’ingresso di questa perturbazione segnerà quindi un passaggio netto dall’estate all’autunno, con possibili criticità legate a piogge abbondanti e persistenti. L’energia accumulata dal mare caldo e dall’atmosfera aumenta il rischio di fenomeni estremi, che dovranno essere monitorati con attenzione nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: