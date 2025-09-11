Previsioni Meteo Toscana: locali piogge o brevi rovesci nella prima parte della giornata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone settentrionali e appenniniche con possibilità di locali piogge o brevi rovesci nella prima parte della giornata. Ampie schiarite altrove.

Venti: moderati occidentali, localmente forti sulla costa centro settentrionale.

Mari: molto mossi o temporaneamente agitati a nord dell’Elba.

Temperature: massime in aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso inizialmente cielo nuvoloso sulle zone settentrionali, con occasionali precipitazioni sulle zone di nord ovest, poco nuvoloso altrove; ulteriore miglioramento nel pomeriggio con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da ovest sud-ovest con rinforzi di Libeccio/Ponente sul litorale centrale.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie on lieve aumento.

Sabato 13 inizialmente poco nuvoloso, con ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso sulle zone settentrionali dove in serata saranno possibili precipitazioni.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 14 inizialmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche temporalesche, nottetempo e al mattino sulle zone centro settentrionali; migliora nel corso della mattinata con piogge in cessazione e schiarite decise.

Venti: tra deboli e moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

