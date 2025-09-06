Previsioni Meteo Toscana: breve tregua dal maltempo, temporali all’orizzonte

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse al mattino su costa settentrionale, Valdarno Inferiore e sull’Appennino orientale. Modeste velature in transito dal pomeriggio e qualche addensamento in più sui rilievi.

Venti: deboli di brezza, fino a moderati di Maestrale in Maremma.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento al nord, stazionarie altrove (massime fino a 30-32 °C nelle pianure interne).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche velatura in transito.

Venti: da deboli variabili.

Mari: quasi calmi o poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento con punte di 32*C nelle pianure interne. Valori di 3-5°C superiori alla norma.

Lunedì 8 parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte, solo temporaneamente più consistenti; possibili isolati brevi piovaschi sui rilievi settentrionali.

Venti: deboli o moderati di Scirocco.

Mari: fino a mossi al largo e a sud dell’Elba.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. Sensazione di afa per l’aumento dei tassi di umidità.

Martedì 9 inizialmente con cielo parzialmente nuvoloso ma con tendenza ad aumento della copertura dal pomeriggio/sera associato rovesci e temporali a partire dalla costa centro-settentrionale.

Venti: moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie le minime, massime in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.