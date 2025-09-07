Previsioni Meteo Toscana: da martedì cambia tutto, temporali e crollo delle temperature

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo qualche velatura in transito temporaneamente più consistente sui rilievi appenninici.
Venti: da deboli variabili.
Mari: quasi calmi o poco mossi.
Temperature: massime in ulteriore lieve aumento con punte di 32*C nelle pianure interne. Valori di 3-5°C superiori alla norma.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte, solo temporaneamente più consistenti; possibili isolati brevi piovaschi sui rilievi settentrionali.
Venti: deboli o moderati di Scirocco su Arcipelago e costa centro meridionale.
Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi al largo.
Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo specie sulle zone occidentali. Sensazione di afa per l’aumento dei tassi di umidità.
Martedì 9 inizialmente cielo nuvoloso ma con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa con le prime precipitazioni, tra tarda mattina e primo pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dalle zone costiere centro settentrionali e in Arcipelago. Le precipitazioni gradualmente si estenderanno anche alle restanti zone occidentali.
Venti: moderati meridionali.
Mari: mossi.
Temperature: minime in aumento, massime in calo specie sulle zone di nord ovest.
Mercoledì 10 durante la notte molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco in particolare sulle zone costiere e in Arcipelago. Dalle prime ore del mattino condizioni di variabilità ad iniziare dalla costa, in graduale estensione al resto della regione. Nel pomeriggio variabile con rovesci e locali temporali sparsi più probabili sulle zone interne.
Venti: da deboli a moderati di Libeccio con locali rinforzi sulla costa centro settentrionale.
Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi dal pomeriggio sui settori settentrionali.
Temperature: in calo sensibile le massime.
