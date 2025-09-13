Previsioni Meteo Toscana: da stasera rischio temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi inizialmente poco nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso della giornata; in serata possibilità di precipitazioni, occasionalmente temporalesche, a partire dalle zone occidentali in successiva estensione alle zone interne.

Venti: deboli-moderati in genere da sud ovest.

Mari: mossi o poco mossi a sud di Piombino.

Temperature: stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso sulle zone centrali e settentrionali con possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporalesco, più frequenti al mattino e nel primo pomeriggio; nuvoloso sulle zone meridionali; progressivo miglioramento dal pomeriggio.

Venti: tra deboli e moderati occidentali con rinforzi sull’Arcipelago settentrionale.

Mari: mossi o temporaneamente molto mossi a nord di Piombino, in prevalenza poco mossi altrove.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Lunedì 15 sereno o poco nuvoloso. Possibili nebbie e nubi basse nelle valli in mattinata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento (27-28 °C in pianura).

Martedì 16 sereno o poco nuvoloso con nebbie nei fondovalle. Nubi in aumento sul nord ovest dal pomeriggio con possibili locali piogge in serata.

Venti: deboli o moderati da sud ovest.

Mari: poco mossi

Temperature: quasi stazionarie.

