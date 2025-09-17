Previsioni Meteo Toscana: deboli e isolate piogge in mattinata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in prevalenza velato. Molto nuvoloso in Appennino, specie crinali e versanti emiliano-romagnoli dove saranno possibili deboli e isolate piogge; in queste zone schiarite graduali dal pomeriggio.

Venti: deboli o al più moderati nord orientali. temporaneamente di Maestrale sulla costa.

Mari: mossi in attenuazione a poco mossi.

Temperature: massime quasi stazionarie o in lieve aumento sul nord-ovest.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie o banchi di nebbia in pianura al primo mattino.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo. Massime in lieve aumento con punte intorno ai 30 gradi.

Venerdì 19 sereno o poco nuvoloso salvo modeste velature in transito.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento con punte di 30-32°C sulle pianure interne. Valori ampiamente sopra media.

Sabato 20 sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti di tipo basso al mattino in prossimità della costa.

Venti: deboli o assenti.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie su valori superiori alla norma.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.