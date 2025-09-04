Previsioni Meteo Toscana: domani locali piovaschi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli occidentali con rinforzi sulla costa nel pomeriggio.
Mari: poco mossi.
Temperature: in calo le minime, in ulteriore lieve aumento le massime (27-29 °C in pianura).
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata sulle province settentrionali con locali piovaschi sui rilievi di nord ovest, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. Tendenza a rasserenamento nel pomeriggio.
Venti: occidentali da deboli a localmente moderati.
Mari: poco mossi o mossi i settori settentrionali.
Temperature: quasi stazionarie.
Sabato 6 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli di brezza.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento (massime fino a 30-32 °C nelle zone interne centro-meridionali).
Domenica 7 sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità medio-alta dal pomeriggio.
Venti: da deboli a moderati di Scirocco.
Mari: mossi a largo.
Temperature: in ulteriore lieve aumento.
