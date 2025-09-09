Previsioni Meteo Toscana: “domani rovesci e temporali anche di forte intensità”

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi da nuvoloso a molto nuvoloso con temporali sulle zone settentrionali della regione in lento spostamento verso est, sud-est.

Venti: deboli o moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo specie sulle zone di nord ovest.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali anche di forte intensità, più frequenti e diffusi tra la notte e la mattinata, più sparsi dal pomeriggio. Temporanea attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti: moderati meridionali, tendenti a disporsi a Libeccio dal pomeriggio con rinforzi sulla costa e Arcipelago.

Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi dal pomeriggio sui settori settentrionali.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Giovedì 11 variabile con nubi più consistenti in mattinata con rovesci sparsi sulle zone meridionali e sul nord-ovest. Miglioramento nella seconda parte della giornata.

Venti: moderati occidentali, localmente forti sulla costa centro settentrionale.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

Venerdì 12 in mattinata variabile con addensamenti più consistenti sulle zone centro settentrionali e schiarite più ampie al sud. Dal pomeriggio generalmente poco nuvoloso.

Venti: deboli da ovest sud-ovest con rinforzi di Libeccio sul litorale centrale.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

