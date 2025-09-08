Previsioni Meteo Toscana: domani rovesci e temporali, temperature in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi inizialmente velato, dal pomeriggio nuvoloso con nubi medio alte temporaneamente più consistenti.

Venti: deboli o moderati di Scirocco su Arcipelago e costa centro meridionale.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime. Sensazione di afa per l’aumento dei tassi di umidità.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso inizialmente cielo nuvoloso ma con tendenza ad ulteriore aumento della copertura nuvolosa a partire dalla costa già nel corso della mattinata. Rovesci e temporali sparsi dalla tarda mattinata più frequenti e intense sulle zone occidentali. Temporanea attenuazione delle precipitazioni in serata.

Venti: moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo specie sulle zone di nord ovest.

Mercoledì 10 coperto con rovesci e temporali anche di forte intensità, più frequenti e diffusi tra la notte e la mattinata, più sparsi dal pomeriggio. Temporanea attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti: moderati meridionali, tendenti a disporsi a Libeccio dal pomeriggio con rinforzi sulla costa e Arcipelago.

Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi dal pomeriggio sui settori settentrionali.

Temperature: in ulteriore calo, più sensibile nelle massime.

Giovedì 11 variabile con nubi più consistenti in mattinata con rovesci sparsi e locali temporali. Miglioramento nella seconda parte della giornata con fenomeni in esaurimento.

Venti: moderati occidentali, fino a forti sulla costa centro settentrionali.

Mari: molto mossi.

Temperature: in lieve aumento le massime.

