Previsioni Meteo Toscana: foschie e banchi di nebbia nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli di brezza.
Mari: poco mossi.
Temperature: in lieve aumento con punte di 30-31 gradi.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie o banchi di nebbia nelle pianure interne al primo mattino.
Venti: deboli.
Mari: poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve aumento con punte di 31-32°C sulle pianure interne. Valori ampiamente sopra media.
Sabato 20 sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie o banchi di nebbia nelle pianure interne al primo mattino.
Venti: deboli.
Mari: poco mossi.
Temperature: in ulteriore lieve aumento con punte di 31-32°C sulle pianure interne. Valori ampiamente sopra media.
Domenica 21 sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie o banchi di nebbia nell’interno fino alle prime ore della mattina e nubi basse su Arcipelago e zone costiere centro-meridionali.
Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sull’Arcipelago.
Mari: poco mossi, mossi al largo.
Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione.
