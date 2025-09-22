Previsioni Meteo Toscana: l’Autunno inizia con forti temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi, primo giorno d’Autunno, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, più probabili in mattinata sulla costa e sulle zone adiacenti, in trasferimento nel corso del pomeriggio al resto della regione.

Venti: moderati di Scirocco.

Mari: mossi, a tratti molto mossi.

Temperature: in diminuzione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo irregolarmente nuvoloso in nottata e in mattinata con locali piogge nelle zone interne centro-meridionali e in Appennino. Ampie schiarite dal pomeriggio.

Venti: deboli-moderati di Libeccio; forti sull’Arcipelago a nord di Capraia.

Mari: mossi a sud di Capraia, molto mossi altrove.

Temperature: in ulteriore calo.

Mercoledì 24 nuvolosità variabile con locali piogge nella prima parte della mattinata. Isolati rovesci pomeridiani sui rilievi appenninici.

Venti: occidentali; moderati-forti sulla costa centro-settentrionale, deboli-moderati nelle zone interne.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in ulteriore diminuzione, su valori al di sotto delle medie.

Giovedì 25 nuvolosità variabile con possibilità di locali piogge o brevi rovesci.

Venti: moderati occidentali sulla costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

