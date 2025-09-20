Previsioni Meteo Toscana: l’autunno inizia con forti temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli variabili o assenti, tendenti a provenire da sud, sud-est sulla costa.
Mari: calmi.
Temperature: quasi stazionarie su valori superiori alla norma di 4-6 gradi. Punte di 32-34 gradi.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o temporaneamente velato.
Venti: deboli di Scirocco in rinforzo a moderati su costa e Arcipelago.
Mari: poco mossi; mossi al largo dal pomeriggio.
Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione.
Lunedì 22, equinozio d’autunno, cielo tra nuvoloso e molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, più probabili sulle zone settentrionali, costiere e limitrofe.
Venti: moderati di Scirocco.
Mari: mossi, a tratti molto mossi.
Temperature: minime in aumento sulle zone occidentali, massime in calo.
Martedì 23 nuvolosità variabile, più consistente sulle zone meridionali ed orientali della regione nel pomeriggio, quando saranno possibili precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale.
Venti: deboli-moderati di Libeccio; forti sull’Arcipelago a nord di Capraia.
Mari: mossi a sud di Capraia, molto mossi altrove.
Temperature: pressoché stazionarie.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.