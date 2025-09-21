Previsioni Meteo Toscana: maltempo nell’Equinozio d’Autunno, domani cambia tutto

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o temporaneamente velato. Aumento della nuvolosità in serata.

Venti: deboli di Scirocco in rinforzo a moderati su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi; mossi al largo dal pomeriggio.

Temperature: massime in lieve diminuzione.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani, Equinozio d’Autunno, atteso cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, più probabili in mattinata sulla costa e sulle zone adiacenti, in trasferimento nel corso del pomeriggio al resto della regione.

Venti: moderati di Scirocco.

Mari: mossi, a tratti molto mossi.

Temperature: minime in aumento sulle zone occidentali, massime in calo.

Martedì 23 nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti sulle zone meridionali ed orientali della regione. Possibilità di locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o breve temporale nel pomeriggio.

Venti: deboli-moderati di Libeccio; forti sull’Arcipelago a nord di Capraia.

Mari: mossi a sud di Capraia, molto mossi altrove.

Temperature: pressoché stazionarie.

Mercoledì 23 nuvolosità variabile con locali addensamenti. Possibilità di isolate e brevi piogge.

Venti: da ovest sud-ovest deboli con locali rinforzi sulla costa.

Mari: generalmente mossi.

Temperature: in diminuzione.

