Previsioni Meteo Toscana: mattinata con locali deboli piogge

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata sulle province settentrionali con locali, deboli, piogge, più probabili e frequenti sulle province di Massa-Carrara e Lucca, specie sui rilievi; sereno o poco nuvoloso altrove. Tendenza a rasserenamento nel corso del pomeriggio.

Venti: occidentali da deboli a localmente moderati con rinforzi a nord di Capraia.

Mari: poco mossi o mossi i settori settentrionali.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo sulle province settentrionali, stazionarie altrove. Punte di 30-32°C, in particolare nell’interno del grossetano.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento (massime fino a 30-32 °C nelle zone interne centro-meridionali).

Domenica 7 sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità medio-alta dal pomeriggio.

Venti: da deboli a moderati di Scirocco.

Mari: mossi a largo.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Lunedì 8 nuvoloso.

Venti: deboli o moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

