Previsioni Meteo Toscana: nebbia e temperature in aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti in mattinata sulle zone settentrionali della regione. Nel pomeriggio annuvolamenti nelle zone interne ed in particolare in prossimità dei rilievi. In serata cielo in prevalenza sereno.
Venti: occidentali fino a moderati con locali rinforzi sul litorale livornese.
Mari: da molto mossi a mossi.
Temperature: massime in lieve aumento.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse e locali foschie o banchi di nebbia sulle pianure settentrionali fin o alle prime ore del mattino. Addensamenti cumuliformi nel pomeriggio in prossimità dei rilievi.
Venti: deboli di brezza, fino a moderati di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio.
Mari: poco mossi.
Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.
Venerdì 5 in mattinata addensamenti per nubi basse sulle zone di nord ovest, sereno altrove. Addensamenti pomeridiani in Appennino..
Venti: occidentali da deboli a localmente moderati.
Mari: poco mossi o mossi i settori settentrionali.
Temperature: quasi stazionarie.
Sabato 6 sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino.
Venti: deboli di brezza.
Mari: poco mossi, localmente mossi in mattinata sui settori settentrionali.
Temperature: in lieve aumento.
