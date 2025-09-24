Previsioni Meteo Toscana: oggi locali rovesci e brevi temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità variabile con ampie schiarite ed addensamenti associati a locali rovesci o brevi temporali. I fenomeni sembrano più probabili in mattinata al sud e nella seconda parte della giornata sulla fascia costiera.

Venti: occidentali; moderati-forti sulla costa centro-settentrionale, deboli-moderati nelle zone interne.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: in ulteriore diminuzione, su valori al di sotto delle medie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani attesa nuvolosità variabile con annuvolamenti a tratti più consistenti su costa e zone settentrionali associati a deboli piogge sparse. Schiarite anche ampie al sud.

Venti: moderati occidentali sulla costa con rinforzi a nord di Capraia.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo nell’interno. Valori inferiori alla norma.

Venerdì 26 generalmente nuvoloso con deboli piogge sul nord ovest in mattinata, possibili anche altrove nel pomeriggio, in particolare sulle zone interne dove potranno assumere carattere di breve rovescio.

Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti occidentali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi a sud.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime, inferiori a 20-22°C (valori ancora inferiori alla norma).

Sabato 27 ancora condizioni di spiccata variabilità con annuvolamenti a tratti anche consistenti ed associati a piogge e rovesci temporaleschi a carattere sparso, più probabili nel pomeriggio sulle zone centro meridionali.

Venti: moderati settentrionali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo.

