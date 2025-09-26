Previsioni Meteo Toscana: oggi piogge e rovesci al Nord/Ovest

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso con piogge e rovesci sparsi più probabili sulle zone di nord-ovest. Schiarite anche ampie sulle zone meridionali.

Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti occidentali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi a sud.

Temperature: quasi stazionarie con massime in locale aumento ma ancora inferiori alla norma.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso tempo ancora variabile con possibilità di isolati rovesci. Schiarite anche ampie in serata.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da ovest/nord-ovest dal pomeriggio.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

Domenica 28 poco nuvoloso con addensamenti sulle zone appenniniche dove nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci. Foschia o nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.

Temperature: massime in calo.

Lunedì 29 sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sui rilievi appenninici con possibilità di locali rovesci nel pomeriggio.

Venti: deboli o temporaneamente moderati da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

