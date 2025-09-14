Previsioni Meteo Toscana: oggi possibili piogge sparse e locali rovesci

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti fino alla prima parte del pomeriggio sulle zone settentrionali dove saranno possibili piogge sparse e locali rovesci. Miglioramento nel corso del pomeriggio.

Venti: tra deboli e moderati occidentali con rinforzi sull’Arcipelago settentrionale.

Mari: mossi a nord di Piombino, in prevalenza poco mossi altrove.

Temperature: pressoché stazionarie

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili nebbie e nubi basse nelle valli in mattinata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento (27-28°C in pianura).

Martedì 16 nuvoloso al mattino sulle zone settentrionali, poco nuvoloso altrove; velato nel pomeriggio.

Venti: deboli o moderati da sud ovest.

Mari: poco mossi

Temperature: quasi stazionarie.

Mercoledì 17 soleggiato con possibili nebbie mattutine sulle pianure e vallate interne.

Venti: deboli con componente nord orientale.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie e gradevoli.

