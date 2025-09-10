Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali, temperature massime in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense, più frequenti e diffusi tra la notte e la mattinata, più sparsi dal pomeriggio. Attenuazione delle precipitazioni in serata.

Venti: moderati meridionali, tendenti a disporsi a Libeccio dal pomeriggio con rinforzi sulla costa e Arcipelago.

Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi dal pomeriggio sui settori settentrionali.

Temperature: in calo le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone nord occidentali e appenniniche con occasionali piogge, poco nuvoloso altrove.

Venti: moderati occidentali, localmente forti sulla costa centro settentrionale.

Mari: molto mossi o temporaneamente agitati a nord dell’Elba.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Venerdì 12 sole prevalente sulla costa e sulle province meridionali, nuvolosità variabile sul resto della regione; bassa probabilità di brevi rovesci sui rilievi appenninici.

Venti: deboli da ovest sud-ovest con rinforzi di Libeccio/Ponente sul litorale centrale.

Mari: molto mossi sul settore settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie on lieve aumento.

Sabato 13 sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

