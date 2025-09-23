Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti, più probabili e frequenti in mattinata tra Arcipelago, costa e occidentali in genere, in trasferimento alle zone interne tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con fenomeni che in serata tenderanno ad interessare principalmente le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Venti: deboli meridionali fino a moderati da ovest nord-ovest in serata.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime stazionarie, in ulteriore lieve calo le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani attesa nuvolosità variabile con locali piogge più probabili nella notte e prima parte della mattinata. Successive schiarite alternate a locali annuvolamenti sulle zone occidentali associate a isolate piogge.

Venti: occidentali; moderati-forti sulla costa centro-settentrionale, deboli-moderati nelle zone interne.

Mari: molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in ulteriore diminuzione, su valori al di sotto delle medie.

Giovedì 25 nuvolosità variabile con possibilità di locali piogge o brevi rovesci in mattinata.

Venti: moderati occidentali sulla costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Venerdì 26 poco nuvoloso o velato salvo temporanei addensamenti in particolare sulle zone meridionali.

Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi a sud.

Temperature: stazionarie.

