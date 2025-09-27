Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci sparsi e locali temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità variabile associata a rovesci sparsi o locali temporali, più probabili in mattinata sulle aree occidentali e nel pomeriggio sulle zone interne centro-meridionali.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da ovest/nord-ovest dal pomeriggio.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: massime in lieve aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso tempo poco nuvoloso con addensamenti sulle zone appenniniche dove nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci. Foschia o nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.

Temperature: massime in calo.

Lunedì 29 sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sui rilievi appenninici con possibilità di locali rovesci nel pomeriggio.

Venti: deboli o temporaneamente moderati da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Martedì 30 poco nuvoloso nella prima parte della giornata, aumentano le nubi al pomeriggio con possibili piogge.

Venti: in prevalenza deboli settentrionali.

Mari: poco mossi sottocosta.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

