Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci temporaleschi e temperature in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità irregolare a tratti intensa associata a rovesci temporaleschi in trasferimento da ovest verso est nel corso della mattina. Fenomeni più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Nel pomeriggio ancora possibili isolati rovesci sui rilievi in limitazione dalla sera al nord ovest.
Venti: moderati occidentali con rinforzi in serata sulla costa a nord dell’Elba.
Mari: mossi in aumento a molto mossi a nord dell’Elba.
Temperature: in calo.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti e possibili deboli piogge sulle zone centrali della regione nelle ore centrali della giornata. Tendenza a miglioramento.
Venti: occidentali fino a moderati; locali rinforzi dal pomeriggio sulla costa a nord di Piombino.
Mari: mossi; molto mossi dalla tarda mattina a nord dell’Elba.
Temperature: minime in calo; massime quasi stazionarie o in lieve aumento.
Giovedì 4 sereno o poco nuvoloso, a parte nubi basse e locali foschie e banchi di nebbia sulle pianure settentrionali fin o alle prime ore del mattino.
Venti: deboli.
Mari: poco mossi.
Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.
Venerdì 5 in mattinata addensamenti per nubi basse sulle zone settentrionali. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.
Venti: occidentali da deboli a localmente moderati.
Mari: mossi i settori settentrionali.
Temperature: in lieve aumento le minime stazionarie le massime.
