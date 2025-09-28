Previsioni Meteo Toscana: oggi temperature massime in calo, valori al di sotto delle medie

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso sulle zone appenniniche e sulle province orientali; poco nuvoloso altrove.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.

Temperature: massime in calo su valori al di sotto delle medie del periodo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Martedì 30 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore lieve aumento (23-25 °C)

Mercoledì 1° ottobre nuvoloso, possibilità di piogge sparse in Appennino e sulle province centro-meridionali.

Venti: moderati da nord-est.

Mari: mossi a largo.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.