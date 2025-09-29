Previsioni Meteo Toscana: ottobre inizia con piogge sparse

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso, addensamenti temporaneamente più consistenti nel pomeriggio sui rilievi.
Venti: deboli settentrionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime in lieve aumento, ma ancora su valori al di sotto delle medie del periodo.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli variabili.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore lieve aumento (23-25 °C)
Mercoledì 1° ottobre nuvoloso, possibilità di piogge sparse in Appennino e sulle province centro-meridionali.
Venti: moderati da nord-est.
Mari: mossi a largo.
Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione.
Giovedì 2 ottobre sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sulla dorsale appenninica.
Venti: moderati orientali.
Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.
Temperature: in calo più sensibile nelle massime.
