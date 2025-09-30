Previsioni Meteo Toscana: ottobre inizia con rovesci sparsi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Velato dal pomeriggio con addensamenti in Appennino.
Venti: deboli variabili o assenti.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: massime stazionarie con punte di 23-25°C in pianura.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani attesa nuvolosità variabile nella prima parte della giornata con possibilità di rovesci sparsi in Appennino, sulle zone nord occidentali e sulle province centro-meridionali. Tendenza a rapido rasserenamento nel pomeriggio.
Venti: moderati/forti da nord-est.
Mari: mossi a largo.
Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione, sensibile in Appennino e sulle zone orientali.
Giovedì 2 sereno o poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti in Appennino e sui rilievi meridionali.
Venti: moderati nord orientali.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.
Temperature: in ulteriore calo, in particolare in montagna e nei valori massimi. Temperature inferiori alle medie.
Venerdì 3 da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.
Venti: deboli-moderati nord orientali.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in calo, massime stazionarie; valori al di sotto delle medie.
