Previsioni Meteo Toscana: piogge al Nord/Ovest

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso con ampie schiarite al centro-sud e addensamenti più compatti sulle zone di nord-ovest dove sono attese delle piogge o dei brevi rovesci (in particolare su Lunigiana, Apuane e Garfagnana)

Venti: deboli variabili; fino a moderati di Libeccio sul litorale settentrionale.

Mari: mossi o molto mossi ma in attenuazione a nord di Piombino; a sud poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della copertura nel pomeriggio. In serata piogge sulle zone nord occidentali.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 14 inizialmente nuvoloso con precipitazioni sparse (anche temporalesche in nottata) sulle zone settentrionali in esaurimento nel pomeriggio. Parzialmente nuvoloso altrove.

Venti: tra deboli e moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Lunedì 15 sereno o poco nuvoloso. Possibili nebbie e nubi basse nelle valli in mattinata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento (27-28 °C in pianura).

