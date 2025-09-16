Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse in mattinata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso al centro nord con possibilità di deboli precipitazioni sparse in mattinata sulle zone settentrionali. Graduali schiarite dal pomeriggio con transito di velature.

Venti: deboli o moderati da sud ovest.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento a mossi a nord di Piombino.

Temperature: minime in lieve aumento e massime in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo velato con addensamenti più consistenti in Appennino, specie sui versanti emiliano romagnoli. Schiarite graduali dal pomeriggio.

Venti: deboli o al più moderati nord orientali. temporaneamente di Maestrale sulla costa.

Mari: mossi in attenuazione a poco mossi.

Temperature: minime in leggero calo; massime quasi stazionarie o in lieve aumento sulla costa.

Giovedì 18 sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie o banchi di nebbia in pianura al mattino.

Venti: deboli di brezza

Mari: poco mossi

Temperature: minime stazionarie. Massime in lieve aumento con punte intorno ai 30 gradi.

Venerdì 19 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

