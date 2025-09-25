Previsioni Meteo Toscana: temperature in calo, valori inferiori alla norma

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità variabile con annuvolamenti a tratti più consistenti associati a piogge sparse.
Venti: moderati occidentali sulla costa con rinforzi a nord di Capraia.
Mari: mossi, molto mossi a nord dell’Elba.
Temperature: in ulteriore calo. Valori inferiori alla norma.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo nuvoloso con piogge e rovesci sparsi più probabili sulle zone di nord ovest. Schiarite anche ampie sulle zone meridionali. Migliora in serata.
Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti occidentali.
Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi a sud.
Temperature: quasi stazionarie con massime in locale aumento ma ancora inferiori alla norma.
Sabato 27 ancora variabile con possibilità di locali rovesci.
Venti: moderati settentrionali.
Mari: tra poco mossi e mossi.
Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo.
Domenica 28 poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti nelle zone appenniniche dove nel pomeriggio sono attesi locali rovesci.
Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.
Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.
Temperature: in calo. Massime in lieve aumento lungo la costa.
