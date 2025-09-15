Previsioni Meteo Toscana: tornano foschie e nebbia

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti sul settore occidentale in mattinata e foschie o nebbie nelle valli.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi o localmente mossi in mattinata.

Temperature: minime in calo, massime in aumento fino a sfiorare i 30 gradi in pianura.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo nuvoloso sulle zone settentrionali per nubi basse con deboli precipitazioni sparse. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. Migliora dal pomeriggio.

Venti: deboli o moderati da sud ovest.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento a mossi a nord di Piombino.

Temperature: minime in lieve aumento e massime in lieve calo.

Mercoledì 17 velato al mattino e in prevalenza soleggiato nel pomeriggio.

Venti: deboli di brezza con componente nord orientale.

Mari: mossi in attenuazione a poco mossi.

Temperature: minime in leggero calo; massime quasi stazionarie o in lieve aumento sulle zone settentrionali.

Giovedì 18 sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie o banchi di nebbia in pianura al mattino.

Venti: deboli di brezza

Mari: poco mossi

Temperature: minime stazionarie. Massime in lieve aumento con punte intorno ai 30 gradi.

