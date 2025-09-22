Previsioni Meteo Trentino, svolta autunnale: deciso cambio di scenario, maltempo e calo termico

MeteoTrentino informa che la settimana inizia in Trentino con un deciso cambio di scenario: piogge diffuse, a tratti intense, accompagnate da un marcato calo delle temperature. Per la giornata di oggi si prevede cielo coperto con precipitazioni persistenti, localmente abbondanti soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio. Le temperature massime caleranno di 8-10 gradi rispetto a ieri. Entro la serata sono attesi mediamente 20-40 millimetri di pioggia, con accumuli localmente superiori.

Dopo una breve pausa tra stasera e le ore centrali di martedì, le precipitazioni riprenderanno e potranno assumere carattere temporalesco, in particolare nella notte tra martedì e mercoledì. Le temperature saranno in ulteriore calo, soprattutto nei valori minimi e in montagna, con la quota neve che potrà scendere fino a circa 2.500 metri, localmente anche più in basso.

