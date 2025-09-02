Previsioni Meteo, ultime ore di forte maltempo: poi torna l’Anticiclone delle Azzorre, sarà un periodo di idillio atmosferico

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal Mega-Ciclone Ulrich che da ieri infuria sul Nord Italia, è ancora molto intenso in queste ore e si sta rapidamente estendendo alle Regioni del Nord/Est e al versante tirrenico del Centro/Sud. Nelle prossime ore, infatti, avremo ancora forti piogge e temporali sul Triveneto, in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con temporali di grande violenza analoghi a quelli di ieri in Liguria: è alto il rischio di nuovi eventi alluvionali e di fenomeni estremi quali grandine e tornado.

Contestualmente nel corso del pomeriggio-sera il maltempo si sposterà al Centro/Sud colpendo duramente l’Umbria, le zone interne delle Marche, la Campania e alcune zone della Sicilia, dove irromperà un forte e fresco maestrale:

Domani, mercoledì 3 settembre, le condizioni meteo miglioreranno in tutto il Centro/Nord ma avremo ancora piogge e temporali al Sud, concentrate in Calabria e Sicilia dove non mancherà qualche nubifragio specie nel basso Tirreno, tra vibonese, reggino, messinese e Stretto di Messina. Sarà la coda del ciclone Ulrich che si sposterà verso i Balcani dove continueremo ad avere piogge e temporali.

Sarà l’ultimo alito di maltempo prima di un periodo lungo e duraturo di vero e proprio idillio atmosferico. Tornerà l’Anticiclone delle Azzorre, assoluto protagonista dell’estate 2025 e ancora in grande spolvero in quest’inizio di autunno, che garantirà un periodo relativamente lungo, più o meno dal 4-5 al – 10-11 settembre, di bel tempo assoluto nel nostro Paese, con aria limpida, tersa, visibilità ottima e bassi tassi di umidità relativa, e con temperature miti, temperate, senza alcun eccesso di calore. Le massime oscilleranno un po’ ovunque, da Nord a Sud, tra +28 e +32°C, con l’unica eccezione della Sardegna dove ci aspettiamo qualche picco di +33/+34°C; le minime saranno fresche e gradevoli ovunque. Avremo, quindi, condizioni meteo ideali per escursioni in montagna, uscite in mare, giornate in spiaggia ed ogni tipo di attività all’aria aperta, e cioè tutto ciò che è mancato per lunghi tratti di un’estate condizionata dal maltempo, dalle piogge, dal fresco fuori stagione e dai fenomeni meteo estremi. Per la gioia di chi ha organizzato le vacanze a settembre, e quest’anno – complice il meteo favorevole dopo una pazza estate di maltempo – ha fregato tutti e si appresta a godere la meraviglia dell’atmosfera ideale per ogni tipo di attività, in questo periodo della stagione.

