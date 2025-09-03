Previsioni Meteo, un altro Ciclone Atlantico prima del promontorio dell’Anticiclone delle Azzorre: ancora maltempo al Nord

MeteoWeb

C’è una grande novità negli ultimi aggiornamenti meteo per i prossimi giorni: la nuova perturbazione atlantica in arrivo sull’Europa cambia traiettoria e non si limiterà a sfilare verso est a nord delle Alpi, ma coinvolgerà in pieno anche il Nord Italia nei fenomeni di maltempo che tra domani – giovedì 4 settembre – e soprattutto dopodomani – venerdì 5 – interesseranno le Regioni settentrionali del nostro Paese.

Le mappe sono eloquenti: già nel pomeriggio-sera di domani il maltempo che si abbatterà con grande veemenza su Francia e Svizzera, interesserà anche il Nord/Ovest dell’Italia con forti piogge in Piemonte, Valle d’Aosta e l’estremità occidentale della Lombardia:

Lo zoom sul maltempo ottenuto dal modello Moloch del CNR è illuminante rispetto alle aree più colpite in questa fase, quando il maltempo si accanirà in modo molto pesante su Francia meridionale e Svizzera, appena oltre il confine con l’Italia. Per il nostro territorio nazionale, sarà la Valle d’Aosta la Regione più colpita in questa fase:

Nel giorno successivo, venerdì 5 settembre, il maltempo si sposterà su Austria e Germania ma coinvolgerà anche il resto del Nord Italia, in modo particolare la Lombardia:

Subito dopo la rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre regalerà un periodo di bel tempo che si prolungherà non solo per tutto il weekend, ma anche nella prima parte della prossima settimana. Avremo giornate splendide, ideali per ogni tipo di attività all’aperto, con temperature miti, elevate ma non troppo, temperate, gradevoli, con qualche picco di caldo solo nelle isole maggiori dove – in Sicilia e Sardegna – le massime potranno raggiungere i +35°C in un contesto ancora estivo. La situazione cambierà nuovamente dopo il 10-11 settembre, quando tornerà il maltempo ma è ancora presto evidenziare i precisi dettagli (entità e zone colpite).

Tutti i dettagli nel video:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: