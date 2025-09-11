Previsioni Meteo Veneto: alternanza di nubi e piogge fino al weekend

“Fino a sabato mattina il Veneto continuerà a stare ai margini di una depressione con nucleo tra Islanda e Gran Bretagna; si alterneranno nuvole e rasserenamenti, con modeste piogge a tratti più probabili su rilievi e zone limitrofe. A cavallo tra sabato e domenica avvicinamento della suddetta depressione, con conseguente aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni. Già domenica pressione in aumento e rasserenamenti da ovest. Lunedì circolazione anticiclonica, cielo sereno o poco nuvoloso“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in aumento specie su rilievi e zone limitrofe, dove più probabilmente il cielo diverrà a tratti anche coperto e ci saranno dei piovaschi/rovesci specie di sera. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a mercoledì, prossime alla media di pomeriggio e sopra la media di sera in modo leggero/moderato.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sulla pianura andando da sud a nord cielo da poco o parzialmente nuvoloso a parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Sui monti in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità da bassa (5-25%) a sud dell’asse Verona-Venezia per piogge locali a medio-bassa (25-50%) altrove per piogge sparse, si tratterà di piovaschi/rovesci.

Temperature. Più alte di notte e più basse di giorno rispetto a giovedì e alla media, in modo leggero/moderato.

Venti. Deboli/moderati. In pianura su Delta del Po e zone limitrofe con direzione variabile mentre altrove da nord-est. Nelle valli con direzione variabile. In alta montagna da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.

Sabato 13 sulla pianura nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest fino a cielo ovunque coperto entro sera. Sui monti nuvoloso fino al mattino e poi coperto.

Precipitazioni. Fino al mattino sulla pianura assenti e sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse. Nella seconda metà di giornata probabilità in aumento da ovest, di sera da alta (75-100%) sulle zone occidentali per piogge estese a medio-alta (50-75%) sulle zone orientali per piogge diffuse. Accumuli in prevalenza modesti e localmente moderati.

Temperature. Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.

Domenica 14 inizialmente piovoso, poi rasserenamenti da ovest. Temperature in calo con minime a tarda sera.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 15 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura e poco o parzialmente nuvoloso sui monti, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

