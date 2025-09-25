Previsioni Meteo Veneto: alternanza tra pioggia e cielo sereno fino a sabato

“Fino a sabato la circolazione continuerà ad essere ciclonica, tutti i giorni piogge si alterneranno a rasserenamenti, con temperature in prevalenza non distanti dalla media nelle ore notturne e sotto la media nelle ore diurne. Un’inversione di tendenza è attesa da domenica, quando aumenterà la pressione e di conseguenza diminuirà la probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto specie verso sera, quando saranno più probabili piogge che entro fine giornata avranno interessato tutte le zone; si tratterà di piovaschi/rovesci e, sulla pianura, anche temporali. Temperature con andamento irregolare rispetto a mercoledì, con differenze anche sensibili; valori sotto la media, anche di molto durante le piogge.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sulla pianura cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto. Sui monti generalmente coperto, temporaneamente nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) per fenomeni a tratti in vari momenti della giornata, che prima o poi tenderanno a interessare gran parte delle zone; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, con i temporali più probabili sulla pianura dal pomeriggio e con nevicate sui monti sopra i 2000 m di quota.

Temperature. In aumento fino al primo mattino e poi in calo, con differenze anche sensibili rispetto a giovedì. Valori notturni prossimi alla media, valori diurni sotto la media anche di molto.

Venti. In pianura deboli/moderati, su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est mentre altrove da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna tesi da sud.

Mare. Mosso.

Sabato 27 fino al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti. Dal pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto.

Precipitazioni. Fino al mattino andando da ovest a est probabilità da bassa (5-25%) per piogge locali a medio-bassa (25-50%) per piogge sparse a tratti, dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per piogge discontinue; in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci, ma non mancherà qualche altro temporale.

Temperature. In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti. Deboli/moderati. Sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-est.

Mare. Poco mosso.

Domenica 28 residue piogge lasceranno spazio a rasserenamenti col passar delle ore, temperature con andamento irregolare fino al pomeriggio e in calo di sera.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 29 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio nuvolosità in aumento con qualche pioggia verso sera. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

