Previsioni Meteo Veneto: ancora forte maltempo neo pomeriggio

“Fino a parte del pomeriggio odierno saranno ancora probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che localmente potranno risultare a tratti forti, specie su Prealpi/Pedemontana e costa/pianura limitrofa; in seguito fenomeni in diradamento ed esaurimento entro la serata“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una saccatura giunta sul Mediterraneo occidentale, in spostamento verso est, caratterizzata da un flusso umido meridionale in quota, sta determinando sulla regione una fase di tempo instabile/perturbata, con precipitazioni diffuse fino a parte del pomeriggio, poi in diradamento. Da giovedì, dopo il passaggio dell’asse di saccatura, tenderà a ristabilirsi un flusso di correnti occidentali, associato ad un ampia circolazione ciclonica sull’Europa settentrionale, che manterrà condizioni di variabilità, specie in montagna fino a venerdì. Tra sabato e le prime ore di domenica transiterà sul nord Italia una veloce saccatura che porterà una fase di precipitazioni in rapido esaurimento. Seguirà un aumento della pressione con tempo più stabile e soleggiato e temperature in risalita“.

Oggi tempo in prevalenza perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto; attenuazione della nuvolosità verso fine giornata sulla pianura meridionale. Fino a parte del pomeriggio precipitazioni ancora diffuse, con frequenti rovesci, specie tra Prealpi/Pedemontana e costa/pianura limitrofa. In seguito fenomeni in graduale diradamento, fino ad esaurimento su gran parte della regione entro fine giornata. Temperature massime in calo anche marcato. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti meridionali. In pianura venti moderati da nord-est, salvo sui settori meridionali costieri dove a tratti prevarranno venti di Scirocco; venti in attenuazione nel pomeriggio.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso in prevalenza tempo variabile, con cielo irregolarmente nuvoloso, con annuvolamenti a tratti consistenti, alternati a schiarite, anche ampie in pianura.

Precipitazioni: Possibile residua instabilità fino alle primissime ore sui settori nord-orientali di pianura e costa, in seguito temporanea assenza di fenomeni. Probabile ripresa delle precipitazioni dalle ore centrali, sparse sulle zone montane, locali sulla pianura, con possibili rovesci od occasionali temporali.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, massime in ripresa, anche marcata in pianura.

Venti: In pianura al mattino in prevalenza deboli occidentali, poi in rotazione dai quadranti orientali. In quota deboli da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 12 tempo variabile, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, più ampie e frequenti in pianura.

Precipitazioni: Saranno possibili precipitazioni locali e intermittenti, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In quota deboli/moderati da sud-ovest; in pianura deboli di direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Sabato 13 permangono condizioni di variabilità, con cielo irregolarmente nuvoloso fino a metà giornata, con possibili precipitazioni sparse e intermittenti, specie sulle zone montane. In seguito aumenterà la nuvolosità a partire da ovest, con probabile fase perturbata dalla sera, con precipitazioni a carattere diffuso. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest, in pianura venti deboli variabili.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 14 nella notte fino al primo mattino ancora nuvolosità estesa, con residue precipitazioni da diffuse a sparse, in spostamento verso est. Seguiranno ampie schiarite a partire da ovest, con qualche annuvolamento in nuova formazione in prossimità dei rilievi, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature minime in calo su zone montane e pedemontane, stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni.

