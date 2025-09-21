Previsioni Meteo Veneto: dal pomeriggio-sera cambia tutto

“Tempo ancora stabile e soleggiato fino alla giornata di domenica; tra il pomeriggio-sera di domenica e la mattina di lunedì l’avvicinamento di un minimo depressionario sulla Francia porta il progressivo rinforzo del flusso umido meridionale in quota con un graduale mutamento del tempo sulla regione; lunedì la nuvolosità sarà in aumento e si avranno precipitazioni via via più estese nella seconda parte della giornata. Nei giorni seguenti la bassa pressione permarrà sul Mediterraneo occidentale mantenendo condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato, con periodi di precipitazioni anche diffuse e un generale calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza poco nuvoloso in pianura per modesta nuvolosità alta; in montagna inizialmente sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti a partire dal pomeriggio, specie sulle zone occidentali. Sarà possibile nel pomeriggio/sera qualche modesta precipitazione su Prealpi e sulle zone più occidentali della pianura. Temperature massime in lieve calo sulle zone montane e pianura centro-settentrionale. Venti in quota tesi da sud-ovest, fino a forti in alta quota; in pianura venti moderati da est sulla pianura interna e da sudest sulle zone orientali e costiere.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso già al mattino, specie sulle zone occidentali e montane; nel corso della giornata tempo via via più instabile con transito di nuvolosità più consistente. Al primo mattino possibile qualche foschia o banco di nebbia sulla pianura meridionale.

Precipitazioni. Nel corso della mattinata aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest, con fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, in progressiva estensione verso i settori orientali. Non si escludono fenomeni localmente intensi, con possibili quantitativi consistenti sulle zone pedemontane e prealpine centro-occidentali.

Temperature. Minime in locale aumento sulle zone montane, altrove stazionarie; massime in generale diminuzione, salvo stazionarie sulla costa.

Venti. In quota tesi sudoccidentali, fino a forti in alta quota, in attenuazione dalla sera. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali; scirocco moderato sulla costa, con qualche rinforzo sulle zone meridionali.

Mare. In prevalenza poco mosso, a tratti mosso a sud.

Martedì 23 diffusa instabilità, con nubi irregolari, a tratti consistenti, alternate a qualche parziale schiarita.

Precipitazioni. Precipitazioni sparse e intermittenti, più probabili su pianura e Prealpi, con locali rovesci e temporali; possibilità di fenomeni localmente intensi o con quantitativi consistenti.

Temperature. Valori minimi in calo; massime in calo, salvo stabili sulle zone più occidentali.

Venti. In quota moderati/tesi dai quadrati meridionali; in pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso a sud.

Mercoledì 24 tempo ancora piuttosto instabile, con maggiore nuvolosità sulle zone centro settentrionali, e qualche parziale schiarita sulla pianura dal pomeriggio. Precipitazioni sparse e intermittenti, più probabili nelle ore centrali, anche a carattere di rovescio; fenomeni in esaurimento verso sera. Temperature in generale calo, specie le minime che saranno raggiunte alla sera. Venti in pianura da ovest o nordovest, in prevalenza deboli o al più moderati; in quota deboli/moderati meridionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, giovedì 25 attesa variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti, più probabili sulle zone montane; il tempo diverrà più instabile dalle ore centrali, quando saranno probabili precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Temperature stabili o in locale contenuto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.