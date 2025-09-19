Previsioni Meteo Veneto: dall’Equinozio d’Autunno freddo e maltempo

“La presenza di un vasto promontorio anticiclonico su buona parte dell’Europa, determinerà una fase di tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento e superiori alla media del periodo. Domenica lieve cedimento del campo anticiclonico sul suo margine più occidentale, con venti in quota che cominceranno a disporsi da sud-ovest, con possibilità di qualche maggiore annuvolamento in montagna nel corso del pomeriggio. Lunedì una saccatura si avvicinerà sulla Francia determinando un flusso umido in quota dai quadranti meridionale e un graduale peggioramento del tempo sulla regione, con nuvolosità in aumento e precipitazioni via via estese a partire dalle ore centrali, associate a calo delle temperature massime. Martedì la saccatura si posizionerà sul Mediterraneo occidentale mantenendo condizioni di tempo instabile/perturbato con ulteriore calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile e in prevalenza ben soleggiato con ottima visibilità. Temperature massime in generale ulteriore aumento e superiori alla media del periodo, specie in pianura. Venti in quota in progressiva rotazione dai quadranti meridionali; in pianura deboli/variabili, a regime di brezza sulla costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso in prevalenza cielo sereno o al più poco nuvoloso per qualche velatura, con possibili locali foschie o banchi di nebbia al primo mattino in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento su Prealpi e parte della pianura interna, altrove stazionarie. Massime stazionarie o in locale ulteriore aumento in pianura.

Venti. Deboli variabili in pianura, con brezze sulla costa; in quota moderati da sud-ovest.

Mare. Calmo.

Domenica 21 in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino con possibili locali foschie/nebbie in pianura nelle prime ore. Nel pomeriggio sviluppo di qualche annuvolamento in montagna.

Precipitazioni. Verso fine giornata non si esclude qualche precipitazione sui settori più occidentali di Prealpi e pianura.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, in aumento sulla costa; massime in lieve calo, salvo stazionarietà sulla costa.

Venti. In quota in rinforzo da sud-ovest; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare. Calmo.

Lunedì 22, equinozio d’autunno, iniziali ampi tratti soleggiati, seguiti da un graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest, fino a cielo in prevalenza nuvoloso nel pomeriggio. Nel corso della mattinata aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest, anche a carattere di rovescio o temporale, in progressiva estensione verso i settori orientali. Temperature minime in aumento sulle zone montane, altrove stazionarie; massime in ulteriore diminuzione, stazionarie sulla costa, con valori più in linea con la media del periodo. Venti in quota tesi dai quadranti meridionali; sulla costa tratti di rinforzo di Scirocco.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 23 attese nubi irregolari, a tratti consistenti, alternate a schiarite, più probabili in mattinata. Nella notte fino al primo mattino residua instabilità sui settori orientali con rovesci e temporali sparsi, altrove precipitazioni assenti o sporadiche. Nel pomeriggio tendenza a ripresa delle precipitazioni sparse, con rovesci e temporali. Temperature minime in generale calo, massime in calo sui settori orientali, stazionarie o in locale aumento altrove. Venti in quota tesi/forti dai quadrati meridionali; in pianura variabili deboli, a tratti moderati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.