Previsioni Meteo Veneto: domenica cedimento del campo anticiclonico

“Dopo il transito di una modesta saccatura nella giornata di martedì, da mercoledì pressione in aumento per l’avanzare di un vasto promontorio anticiclonico su buona parte dell’Europa, che determinerà una fase di tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento e superiori alla media del periodo. Domenica lieve cedimento del campo anticiclonico sul suo margine più occidentale, con venti in quota che cominceranno a disporsi da sud-ovest, con possibilità di qualche maggiore annuvolamento in montagna nel corso del pomeriggio“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi sereno o poco nuvoloso in pianura, sulle zone montane a tratti parzialmente nuvoloso per nubi cumuliformi e medio-alte irregolari. Temperature massime stazionarie o in locale lieve calo. Venti in quota nord-occidentali tesi, a tratti forti, in attenuazione nelle ultime ore. In pianura venti inizialmente moderati da nord-est poi deboli variabili.
Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo in prevalenza sereno.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento e un po’ superiori alla media del periodo.
Venti. In quota da nord-ovest fino a parte della mattinata tesi, poi moderati. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.
Mare. Calmo.
Venerdì 19 tempo stabile e in prevalenza ben soleggiato. Nelle prime ore non si esclude qualche banco di nebbia in pianura.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime in aumento in quota, altrove stazionarie. Massime in generale ulteriore aumento e superiori alla media del periodo, specie in pianura.
Venti. In pianura deboli/variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota al mattino moderati dai quadranti settentrionali, in successiva progressiva rotazione dai quadranti meridionali.
Mare. Calmo.
Sabato 20 in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche velatura, con possibili locali banchi di nebbia al primo mattino in pianura. Temperature minime in aumento su Prealpi e parte della pianura interna, altrove stazionarie; massime in ulteriore aumento in pianura e molto superiori alla media del periodo, senza variazioni di rilievo altrove. Venti deboli variabili in pianura con brezze sulla costa, in quota moderati da sud-ovest.
Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 21 in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sviluppo di qualche annuvolamento in montagna; possibili locali nebbie in pianura al primo mattino. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.
