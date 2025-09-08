Previsioni Meteo Veneto: fase di maltempo tra domani pomeriggio e mercoledì sera

“Tra martedì 9 pomeriggio e mercoledì 10 sera fasi di tempo instabile/perturbato: martedì più probabili rovesci/temporali irregolari (non escluso qualche fenomeno intenso), mercoledì precipitazioni più estese, anche abbondanti sulle zone centro settentrionali“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il promontorio di alta pressione sul Mediterraneo Occidentale comincia a indebolirsi per l’arrivo di una saccatura dal Nord-Atlantico che richiamerà sulla regione correnti umide sud-occidentali con una fase instabile/perturbata tra martedì pomeriggio e mercoledì; da giovedì, dopo il passaggio dell’asse di saccatura, tenderà a ristabilirsi un flusso di correnti occidentali che manterrà condizioni di variabilità specie in montagna e temperature in ripresa“.

Oggi da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per nubi medio-alte in aumento a partire da ovest. Precipitazioni in prevalenza assenti salvo qualche occasionale piovasco verso sera sulle Dolomiti. Temperature massime in lieve diminuzione. Venti a regime di brezza sulla costa, deboli variabili nell’entroterra, deboli dai quadranti occidentali in quota.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso cielo da irregolarmente nuvoloso con schiarite al mattino, a nuvoloso o molto nuvoloso nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni. Dalle ore centrali probabilità in aumento fino a medio-alta (50-70%) entro sera di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, dapprima sulle zone montane e in successiva estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio; non esclusi locali fenomeni temporaleschi intensi specie su Prealpi e pianura.

Temperature. Minime in aumento, massime in calo sulle zone montane e senza variazioni di rilievo altrove.

Venti. In quota moderati da sud-ovest; in pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali salvo locali rinforzi in occasione dei temporali.

Mare. Da calmo al mattino a poco mosso nel pomeriggio/sera.

Mercoledì 10 tempo in prevalenza perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto salvo parziali schiarite dalla sera a partire dalla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni. Probabili precipitazioni via via diffuse, anche abbondanti su zone centro-settentrionali, con possibili rovesci e locali temporali; verso sera probabile diradamento delle precipitazioni a partire da sud-ovest.

Temperature. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in marcato calo.

Venti. Venti in quota tesi/forti dai quadranti meridionali, in pianura rinforzi di Scirocco anche tesi sulla costa e moderati sulla pianura meridionale, in genere deboli/moderati da nord-est nell’entroterra, in rotazione dalla sera da ovest o sud-ovest.

Mare. Da mosso a molto mosso.

Giovedì 11 residua instabilità fino al primo mattino sui settori più orientali di pianura e costa, in seguito tempo in prevalenza variabile con cielo irregolarmente nuvoloso specie su zone montane e pedemontane e maggiori schiarite sulla pianura centro-meridionale. Probabili nuove precipitazioni dalle ore centrali e nel pomeriggio, da sparse sulle zone montane a locali sulla pianura specie quella nord-orientale con possibili rovesci e locali temporali. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 12 tempo a tratti variabile specie sulle zone montane con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite più ampie e frequenti in pianura. Precipitazioni in prevalenza assenti salvo possibilità di qualche fenomeno di instabilità dalle ore centrali soprattutto sulle zone montane/pedemontane. Temperature senza notevoli variazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.