Previsioni Meteo Veneto: fase di precipitazioni diffuse e consistenti tra 9 e 10 settembre

Domenica pressione ancora alta sul Mediterraneo con tempo stabile in Veneto. Da lunedì 8 settembre, cominceranno ad affluire in quota correnti umide sud-occidentali con primi annuvolamenti, mentre tra martedì 9 e mercoledì 10, si avrà una fase di tempo instabile/perturbato con precipitazioni diffuse e consistenti, specie mercoledì. Giovedì residua variabilità con qualche precipitazione a carattere sparso, specie sulle zone centro-settentrionali. Le temperature non subiranno grandi variazioni salvo un marcato calo dei valori massimi nella giornata di mercoledì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 7

Cielo poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi alte. Temperature massime senza variazioni di rilievo o in rialzo in quota. Venti in quota deboli, a tratti moderati, nord-occidentali; altrove deboli variabili.

Lunedì 8

Cielo: Fino a parte della mattinata cielo sereno o poco nuvoloso per velature, in seguito aumento della nuvolosità medio-alta a partire da ovest.

Precipitazioni: In prevalenza assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo.

Martedì 9

Cielo: Da irregolarmente nuvoloso con schiarite al mattino, a nuvoloso o molto nuvoloso nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Dalle ore centrali aumenterà la probabilità di precipitazioni, con rovesci e temporali sparsi, a partire da ovest, in estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio.

Temperature: Minime in aumento, massime in calo sulle zone montane, stazionarie altrove.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; in pianura deboli variabili.

Mare: Calmo.

Mercoledì 10

Tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto. Probabili precipitazioni via via diffuse, anche consistenti su zone montane e pedemontana, con rovesci e temporali; verso fine giornata probabile diradamento delle precipitazioni a partire da ovest. Temperature minime stazionarie, massime in marcato calo. Venti in quota tesi/forti dai quadranti meridionali, in pianura rinforzi di Scirocco anche tesi sulla costa e da nord-est nell’entroterra.

Giovedì 11

Residua variabilità, a tratti instabilità, con cielo in prevalenza molto nuvoloso su zone montane e pedemontane, nubi più irregolari in pianura, con qualche schiarita, specie sui settori meridionali. Per buona parte della giornata saranno ancora probabili precipitazioni, a tratti diffuse, su zone montane, pedemontane, a carattere più intermittente sulla pianura. Saranno ancora possibili rovesci e locali temporali. Temperature minime in calo, massime in aumento.

