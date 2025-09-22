Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo domani e mercoledì, “attenzione tra Prealpi e pianura”

“Tra martedì 23 e mercoledì 24 varie fasi di tempo instabile/perturbato, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, specie tra Prealpi e pianura, dove saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci) e quantitativi anche abbondanti specie su settori centro-orientali“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un minimo depressionario posizionato sul Mediterraneo occidentale associato ad un flusso in quota umido dai quadranti meridionali, determinerà da lunedì e per buona parte della settimana, una fase di tempo instabile a tratti perturbato. Si alterneranno fasi di precipitazioni a tratti diffuse con rovesci e temporali, a fasi con fenomeni più discontinui. Generale calo termico, con temperature che si riporteranno su valori in media con il periodo o leggermente inferiori“.

Oggi in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in progressiva estensione verso i settori orientali nel corso del pomeriggio, con fenomeni più frequenti tra Prealpi e Pedemontana. Non si escludono fenomeni localmente intensi, con possibili quantitativi consistenti sulle zone pedemontane e prealpine centro-occidentali. Temperature massime in generale diminuzione, salvo risultare stazionarie sulla costa. Venti in quota tesi da sud/sud-ovest, fino a risultare a tratti forti in alta quota, in attenuazione dalla sera. In pianura in venti in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali; Scirocco moderato sulla costa, con qualche rinforzo sulle zone meridionali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani attesa diffusa instabilità, con cielo in prevalenza molto nuvoloso salvo possibili locali temporanee schiarite.

Precipitazioni. Fino al primo mattino generalmente assenti, poi graduale aumento dell’instabilità, con frequenti rovesci e temporali da locali a sparsi, a tratti anche diffusi dal tardo pomeriggio/sera. Possibilità di fenomeni localmente intensi o con quantitativi consistenti.

Temperature. Valori minimi in calo; massime in calo in pianura, stazionarie o in locale lieve aumento sulle zone montane.

Venti. In quota moderati/tesi dai quadrati meridionali; in pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali, con tratti di rinforzo sulla costa.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso a sud.

Mercoledì 24 tempo ancora piuttosto instabile, con nubi irregolari, a tratti consistenti, alternate a schiarite.

Precipitazioni. Precipitazioni sparse e intermittenti, più probabili nelle ore centrali, anche a carattere di rovescio; nel pomeriggio fenomeni in diradamento a partire dalle zone orientali.

Temperature. In generale calo, specie le minime che saranno raggiunte alla sera, salvo stazionarietà dei valori massimi sulla costa.

Venti. In pianura variabili, in prevalenza deboli o al più moderati; in quota deboli/moderati meridionali.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 25 iniziale variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti, più probabili sulle zone montane. Dalle ore centrali il tempo diverrà più instabile, con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti in pianura variabili, deboli, a tratti moderati; in quota venti moderati/tesi dai quadranti meridionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 26 permangono condizioni di variabilità con nubi irregolari alternate a schiarite. Saranno probabili rovesci e temporali sparsi e discontinui. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. Venti in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali; in quota tesi dai quadranti meridionali.

