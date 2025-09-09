Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo tra oggi e domani, ecco le aree più colpite

“Tra martedì 9 pomeriggio e mercoledì 10 sera fasi di tempo instabile/perturbato: martedì più probabili rovesci sparsi o locali temporali (non esclusi forti rovesci), mercoledì precipitazioni più estese, localmente abbondanti sulle zone prealpine/pedemontane e pianura/costa centro-orientali, anche con forti rovesci/temporali specie sulla costa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “È in arrivo una saccatura dal Nord-Atlantico con richiamo sulla regione di correnti umide sud-occidentali in quota che determineranno una fase instabile/perturbata tra martedì e mercoledì, con precipitazioni anche diffuse. Da giovedì, dopo il passaggio dell’asse di saccatura, tenderà a ristabilirsi un flusso di correnti occidentali che manterrà condizioni di variabilità specie in montagna. Le temperature subiranno un brusco calo mercoledì, per poi riprendersi“.

Oggi in prevalenza molto nuvoloso, con probabilità in aumento di precipitazioni inizialmente locali, poi sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; non esclusi locali fenomeni temporaleschi intensi specie su Prealpi e pianura. Temperature massime in calo sulle zone montane e senza variazioni di rilievo altrove. Venti in quota moderati da sud-ovest; in pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, salvo locali rinforzi in occasione dei temporali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo in prevalenza perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto, salvo possibili parziali schiarite verso fine giornata sulla pianura meridionale.

Precipitazioni. Probabili precipitazioni via via diffuse, anche consistenti su zone nord-orientali della pianura e sulle Prealpi, con possibili rovesci e locali temporali; verso in tardo pomeriggio/sera probabile diradamento delle precipitazioni a partire da sud-ovest.

Temperature. In generale diminuzione, anche marcata nei valori massimi.

Venti. In quota moderati/tesi dai quadranti meridionali, in pianura rinforzi di Scirocco anche tesi sulla costa e moderati sulla pianura meridionale, in genere deboli/moderati da nord-est nell’entroterra, in rotazione dalla sera da ovest o sud-ovest.

Mare. Mosso.

Giovedì 11 in prevalenza variabile, con cielo irregolarmente nuvoloso, specie su zone montane e pedemontane e maggiori schiarite sulla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni. Possibile residua instabilità fino alle primissime ore sui settori più orientali di pianura e costa, in seguito temporanea assenza di fenomeni. Probabile ripresa delle precipitazioni dalle ore centrali, sparse sulle zone montane, locali sulla pianura, con possibili rovesci e locali temporali.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, massime in ripresa, anche marcata in pianura.

Venti. In pianura al mattino in prevalenza deboli occidentali, poi in rotazione dai quadranti orientali con moderati rinforzi sulla costa. In quota deboli da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 12 tempo variabile, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, più ampie e frequenti in pianura. Saranno possibili precipitazioni locali e intermittenti. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti occidentali; in pianura deboli di direzione variabile.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 13 permangono condizioni di variabilità, con cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più frequenti sulle zone montane. Saranno ancora possibili precipitazioni sparse e intermittenti. Temperature stazionarie in pianura, in lieve calo sulle zone montane. Venti in quota moderati da sud-ovest, in pianura venti deboli variabili.

