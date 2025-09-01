Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo tra stasera e domani mattina, attenzione in alcune zone

MeteoWeb

“Dalla serata di lunedì e nel corso di martedì tempo instabile, a tratti perturbato specie tra la serata/notte di lunedì e il primo mattino di martedì, con precipitazioni sparse e intermittenti a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente anche forti e/o persistenti specie sui settori centro-orientali tra Prealpi e costa dove sono maggiormente probabili i quantitativi complessivi più consistenti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Dopo una temporanea rimonta anticiclonica con tempo stabile, dalla sera di lunedì si avvicinerà una nuova saccatura atlantica, responsabile di una fase con tempo instabile/perturbato martedì; mercoledì la pressione sarà nuovamente in aumento e il tempo tornerà ad essere stabile. Le temperature, in calo martedì, risaliranno da mercoledì fino a valori prossimi o un po’ superiori alla media“.

Oggi pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti cumuli pomeridiani e ingresso di nuvolosità medio-alta a partire da ovest; dal tardo pomeriggio/sera aumento della nuvolosità e primi episodi di instabilità sulle zone montane sui settori settentrionali della pianura, con possibilità di fenomeni localmente intensi dalla serata/notte. Temperature diurne stazionarie o in locale lieve variazione. Venti in quota sud-occidentali moderati/tesi; in pianura all’inizio deboli a tratti moderati in prevalenza dai settori meridionali, in serata in moderato rinforzo da nord-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo da variabile a instabile, a tratti anche perturbato nella notte, con nuvolosità irregolare, più compatta e persistente sulle zone centro-settentrionali, e possibilità di qualche parziale schiarita soprattutto sulla pianura meridionale e verso sera.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni, rovesci e temporali. Nella prima metà della giornata i fenomeni, anche di forte intensità, localmente persistenti o ripetuti, interesseranno maggiormente la fascia tra Prealpi e costa centro-settentrionale, e saranno più sporadici e meno intensi sulle restanti zone. A partire dalle ore centrali fenomeni sparsi e discontinui su tutto il territorio. Saranno possibili fenomeni localmente intensi con cumulate più consistenti tra Prealpi e costa centro-settentrionale, anche abbondanti sui settori nord-orientali.

Temperature: In diminuzione lieve e locale nei valori minimi, raggiunti perlopiù in serata, contenuta in quelli massimi.

Venti: In quota inizialmente moderati/tesi da sud-ovest, in attenuazione nel corso della giornata e in rotazione dalla sera fino a disporsi da nord-ovest a fine giornata; nelle valli variabili. In pianura, nella prima metà della giornata moderati in prevalenza da nord-est, tranne lungo la costa dove a tratti prevarranno quelli sud-orientali; dal pomeriggio deboli o a tratti moderati variabili.

Mare: Mosso o molto mosso.

Mercoledì 3 fino alla mattina nuvolosità variabile, in diradamento e dissolvimento con il passare delle ore fino a cielo in prevalenza sereno al pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime prevalentemente in aumento.

Venti: In quota deboli dai settori settentrionali; altrove deboli variabili.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 4 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo passaggi di nubi alte. Temperature in aumento, con valori anche, di poco, superiori alla media.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 5 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo attività cumuliforme pomeridiana sulle zone montane. Temperature in pianura minime in aumento, massime senza notevoli variazioni; in quota in lieve calo.

