Previsioni Meteo Veneto: instabilità fino a domenica, poi breve tregua fino a martedì

“Una profonda area di bassa pressione continuerà a gravitare sull’Europa centrale fino a sabato; poi tenderà a colmarsi e scivolerà verso sud-est, attraversando il Nord Italia entro la mattina di domenica, quando sarà inglobata da un’altra depressione in espansione sull’Europa orientale; quest’ultima diventerà più attiva sul Veneto da martedì. Complessivamente il tempo sarà variabile o a tratti instabile fino a domenica mattina; poi prevarranno condizioni di maggiore stabilità tra le ore centrali di domenica e lunedì; infine una nuova fase di variabilità è attesa martedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità irregolare alternata a schiarite; probabili precipitazioni discontinue locali o sparse anche a carattere di rovescio o occasionale temporale. Temperature diurne in diminuzione rispetto a giovedì. Venti in quota deboli meridionali, in pianura deboli/moderati in prevalenza da nord-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani spazi di sereno anche ampi in mattinata, alternati ad annuvolamenti maggiormente presenti tra la notte ed il primo mattino e a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Entro il primo mattino probabilità medio-bassa (25-50%) di locali residue precipitazioni più che altro sulle zone centro-orientali; di mattina precipitazioni generalmente assenti; dalle ore centrali aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, per i quali non si esclude qualche fenomeno intenso (forti rovesci, locali grandinate) tra Prealpi e pianura centro-occidentali.

Temperature. Minime in diminuzione, massime in aumento.

Venti. In quota deboli/moderati meridionali, tendenti a disporsi da quelli orientali verso sera; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati in prevalenza nord-orientali.

Mare. Poco mosso.

Domenica 28 residui annuvolamenti notturni, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie o nebbie in pianura fino al primo mattino.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo possibili residue precipitazioni di notte.

Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti. In quota deboli nord-orientali; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati da nord-est, salvo nel pomeriggio sulle zone centro-occidentali dove soffieranno da ovest.

Mare. Poco mosso.

Lunedì 29 tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo aumento della nuvolosità verso sera, specie sulle zone orientali. Temperature senza notevoli variazioni.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 30 nuvolosità variabile alternata a schiarite con aumento della probabilità di modeste locali precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime in calo.

